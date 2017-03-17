22:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Магомед Оздоев: "Терек" добьется хорошего результата в матче с ЦСКА"

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Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев выразил уверенность в том, что команда сумеет добиться положительного результата в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. По словам хавбека, грозненцы должны подойти к игре со стопроцентной готовностью.

- Готовились хорошо. После тяжелого матча в Ростове был восстановительный день, потом выходной, - приводит пресс-служба грозненцев слова Оздоева. - Думаю, что к игре с ЦСКА подойдем в стопроцентной готовности. Эта встреча очень важна для нас. Постараемся дать бой, показать хорошую игру.

ЦСКА - один из лидеров чемпионата России. Предстоит хороший поединок. Нам нужно выдержать, выстоять и показать хорошую игру, ритм, темп. Думаю, что "Терек" добьется хорошего результата.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=dlZDKPS2V3U

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