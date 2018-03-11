Магомед Оздоев: "Странно, что в Ростове-на-Дону такой газон, это просто не футбольное поле"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что его команда владела преимуществом на протяжении всей игры.

– Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?

– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

– Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

– В отсутствие Паредеса вы подавали угловые и исполняли стандарты. Вы – человек новый в "Зените", насколько важно вам такое доверие?

– Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности. (Пресс-служба "Зенита")