Магомед Оздоев: "Странно, что в Ростове-на-Дону такой газон, это просто не футбольное поле"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что его команда владела преимуществом на протяжении всей игры.
– Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?
– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.
– Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?
– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.
– В отсутствие Паредеса вы подавали угловые и исполняли стандарты. Вы – человек новый в "Зените", насколько важно вам такое доверие?
– Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности. (Пресс-служба "Зенита")
шико1956
Левый игрок, левые поля.
20:27
serzheo
Странно что ты голос подал. Странно, что ты вообще в Зените.
19:32
Дядька
Согласен с Магометом, хорошие поля это один из важнейших показателей уровня чемпионата. Треть чемпионата огороды, зато горячие головы всерьез расчитывают догнать Францию )
18:58
Igrok Igorek
Плохому танцору... ну, дальше знаете...
18:53
Я Знаю Историю
Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. - сказал агроном с Кавказа. А про игру... как не стыдно в интервью говорить о каком-то другом матче, а не о том, который только что закончился.
18:52
Edmundo.Baldivieso
Всем, кому не нравятся российские поля - езжайте играть в Англию. Пашите, повышайте свой уровень, а не плачьте!
17:35
vabl
"У них был момент, и у нас" - Интересно, какую игру смотрел Оздоев? Сколько раз Ионова одного выводили к воротам Лодыгина, он не заметил? Не говоря уже о фоле на Калачеве в штрафной площади Зенита...
17:27
SSergey
Удары в створ : Ростов - 6, Зенит - 0, да еще не назначенный пенальти в ворота Зенита. Где преимущество?
17:26
henri71
Странно, что Ростов вам не нагреб полное лукошко
17:16
lavrentev01
странно - это то, что ты делаешь в Зените, братан
17:11