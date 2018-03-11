17:04 | Футбол — РФПЛ

Магомед Оздоев: "Странно, что в Ростове-на-Дону такой газон, это просто не футбольное поле"

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Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что его команда владела преимуществом на протяжении всей игры.

– Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?

– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. "Ростов" то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

– Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

– В отсутствие Паредеса вы подавали угловые и исполняли стандарты. Вы – человек новый в "Зените", насколько важно вам такое доверие?

– Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности. (Пресс-служба "Зенита")

Ростов – Зенит

 

Дополнительная информация

https://vk.com/zenit?w=wall-16824047_2229660

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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шико1956

Левый игрок, левые поля.

20:27

serzheo

Странно что ты голос подал. Странно, что ты вообще в Зените.

19:32

Дядька

Согласен с Магометом, хорошие поля это один из важнейших показателей уровня чемпионата. Треть чемпионата огороды, зато горячие головы всерьез расчитывают догнать Францию )

18:58

Igrok Igorek

Плохому танцору... ну, дальше знаете...

18:53

Я Знаю Историю

Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле. - сказал агроном с Кавказа. А про игру... как не стыдно в интервью говорить о каком-то другом матче, а не о том, который только что закончился.

18:52

Edmundo.Baldivieso

Всем, кому не нравятся российские поля - езжайте играть в Англию. Пашите, повышайте свой уровень, а не плачьте!

17:35

vabl

"У них был момент, и у нас" - Интересно, какую игру смотрел Оздоев? Сколько раз Ионова одного выводили к воротам Лодыгина, он не заметил? Не говоря уже о фоле на Калачеве в штрафной площади Зенита...

17:27

SSergey

Удары в створ : Ростов - 6, Зенит - 0, да еще не назначенный пенальти в ворота Зенита. Где преимущество?

17:26

henri71

Странно, что Ростов вам не нагреб полное лукошко

17:16

lavrentev01

странно - это то, что ты делаешь в Зените, братан

17:11

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