Магомед Оздоев: "Спартак"? Не реагирую на слухи"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев отметил, что с ним никто не разговаривал по поводу перехода в "Спартак". По словам 24-летнего хавбека, на эту информацию он не обращает внимания.

- Я даже не смотрю, что там пишут. Когда в первый раз написали об интересе "Спартака", я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp, - цитирует Р-Спорт Оздоева. - Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: "Магомед, вот так-то и так-то". А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи.