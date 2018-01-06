Магомед Оздоев: "Рубину" нужно подготовиться и выиграть все оставшиеся матчи"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев заявил клубному каналу, что казанцам нужно исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате России после перерыва. Напомним, что клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, одержав всего 6 побед в 20 встречах.

– Отпуск? Хорошо прошел: был на родине, на отдыхе, тренировался и поддерживал форму, – сказал Оздоев. – Ожидания от сборов и оставшихся матчей? Сборы нужно провести хорошо, подготовиться и выиграть все оставшиеся матчи, чтобы исправить ситуацию, которая так сложилась. Начало мы положили – думаю, надо просто хорошо потренироваться и закончить все остальное.