Магомед Оздоев: "Рубин" исправит ситуацию и будет двигаться вперед"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после поражении от "Амкара" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что команда проигрывает из-за потери концентрации. Он добавил, что казанцы исправят ситуацию и будут двигаться вперед.

Напомним, "Рубин" потерпел четвертое поражение подряд в премьер-лиге и занимает 10-е место в турнирной таблице.

– Четвертое поражение в чемпионате с тем же счетом. Что происходит с командой?

– Потеря концентрации, наверное. Как сказал Курбан Бекиевич, хотим выиграть и теряем концентрацию, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Оздоева. – Наверное, это сильно сказывается. Сейчас будет перерыв, и я надеюсь, что мы поймем свои ошибки, поймем, что надо делать – думаю, главный тренер объяснит. Я думаю, что мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед. Моменты есть, я думаю, что будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остается.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"