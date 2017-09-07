Магомед Оздоев: "Последние пару дней тренируюсь в общей группе"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "СЭ" отметил, что не принимал участия в матче сборной России против "Динамо" (3:0) из-за боли в колене. У хавбека выявили воспаление, из-за которого он несколько дней тренировался индивидуально.

– Магомед, из-за травмы вы не попали в список футболистов, вызванных на недавний матч сборной России против "Динамо". Как себя чувствуете сейчас?

– Болело колено, и я прошел медобследование. Станислав Черчесов и врачи сборной сказали, что восстанавливаться могу в Казани, надо было избежать нагрузок. В городе есть все для правильного лечения.

– То есть последние матчи до перерыва играли с травмой?

– Да. Воспаление в колене. МРТ это подтвердило. Сейчас уже чувствую себя хорошо. С 28 августа занимался индивидуально, а последние пару дней тренируюсь в общей группе. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Полное интервью Магомеда Оздоева