Магомед Оздоев: "Не знаю откуда взялись слухи про "Марсель"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев заверил, что начнет вторую часть сезона в казанской команде. Хавбек отметил, что не знает об интересе к себе со стороны "Марселя".

– Я остаюсь в "Рубине", готовимся ко второй части сезона, – сказал Оздоев. – "Марсель"? Не знаю откуда появилась информация про "Марсель". После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нем не думал.

– В конце года вы мало играли. Вас это злит?

– Ну не злит. Должен работать, доказывать. В печали нет пользы. Прошлый отрезок был не очень хороший для команды. Нужно начать год лучше и бороться за еврокубки. Когда тяжело, то бывает намного интереснее. Нужно начать с Кубка и стараться побеждать. В конце прошлого года у нас были хорошие игры. Думаю, что игра против "Спартака" была, как минимум ничейная.

– В этом году Кубок Конфедераций...

– Естественно, это дополнительная мотивация. Последний матч в сборной вышел удачным и для команды и для меня.

– Сказал ли Хави Грасия что-то конкретное вам перед отпуском?

– Нет. Он просто пожелал хорошего отдыха. (Артур ЕНИКЕЕВ)