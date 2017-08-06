Магомед Оздоев: "Не знаю, что Дзагоев говорил о "Рубине"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после победы над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что продолжает бороться за место в составе. Также хавбек выразил надежду на то, что казанцам будет больше везти в завершающей стадии в следующих играх.

– Довольны игрой своей команды сегодня?

– Давать характеристику должен, в первую очередь, главный тренер. Меня радует, что мы становимся единым целым, боремся и выкладываемся на сто процентов.

– Вы в этом сезоне все матчи проводите в основе. Чувствуете, что прибавили в чем-то?

– Нет. Я также борюсь, как и всегда, доказываю на тренировках. Есть спортивный принцип, который стоит на первом месте у Курбана Бердыева. Кто выкладывается на тренировках – тот и играет.

– Перед игрой Курбан Бердыев вас дополнительно мотивировал тем, что Алан Дзагоев сказал, будто "Рубину" надо еще десять матчей, чтобы прийти в хорошую форму?

– Прессу вообще не читаю перед матчами, поэтому не знаю, что говорил Алан, и дополнительных установок в связи с этим не было. Была определенная установка на встречу, которую мы постарались выполнить.

– Команда сильно переживала из-за упущенных моментов Карадениза и Азмуна?

– Всевышний перенесет нам удачу на другие матчи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"