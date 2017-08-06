Магомед Оздоев: "Мы не рассчитывали, что Помазун будет ошибаться"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после победы над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда выполнила установку тренера. Также хавбек отметил, что казанцы не ориентировались на неопытность вратаря армейцев Ильи Помазуна.

– Это был матч, в котором пришлось много обороняться, – сказал Оздоев. – Фактически уже с десятой минуты, мы начали защищаться, потому что забили два мяча. С ЦСКА, играя на выезде, всем командам приходятся обороняться. Мы понимали, что нам нужно будет делать, и сделали то, что должны были. Выполнили установку тренера.

– Она как-то видоизменилась в связи с двумя быстро забитыми мячами?

– Нет, никак не изменилась. Нужно было также играть, прессинговать, бороться за каждый мяч.

– Вы понимали, что в воротах ЦСКА стоит голкипер, который не провел ни одного матча за армейцев и у него могут быть проблемы?

– Я бы не сказал, что мы ориентировались на это. О том, что не будет Акинфеева, узнали буквально перед выходом на матч. Мы не рассчитывали, что Помазун будет ошибаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //

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