20:29 6 августа | Футбол — РФПЛ

Магомед Оздоев: "Мы не рассчитывали, что Помазун будет ошибаться"

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Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после победы над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда выполнила установку тренера. Также хавбек отметил, что казанцы не ориентировались на неопытность вратаря армейцев Ильи Помазуна.

 
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– Это был матч, в котором пришлось много обороняться, – сказал Оздоев. – Фактически уже с десятой минуты, мы начали защищаться, потому что забили два мяча. С ЦСКА, играя на выезде, всем командам приходятся обороняться. Мы понимали, что нам нужно будет делать, и сделали то, что должны были. Выполнили установку тренера.

– Она как-то видоизменилась в связи с двумя быстро забитыми мячами?

– Нет, никак не изменилась. Нужно было также играть, прессинговать, бороться за каждый мяч.

– Вы понимали, что в воротах ЦСКА стоит голкипер, который не провел ни одного матча за армейцев и у него могут быть проблемы?

– Я бы не сказал, что мы ориентировались на это. О том, что не будет Акинфеева, узнали буквально перед выходом на матч. Мы не рассчитывали, что Помазун будет ошибаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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wodan

А это - грех

20:57 6 августа

wodan

Ой, лукавишь, однако)))

20:57 6 августа