Магомед Оздоев: "Левым полузащитником раньше никогда не играл"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, для которого матч 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) стал дебютным, не стал комментировать решения арбитра Владимира Сельдякова, который удалил двух игроков сине-бело-голубых: Александра Ерохина и Доменико Кришито.
– Какие впечатления от матча?
– Игра тяжелая, но надо было побеждать
– Манчини сказал, что игру сломало судейство. Согласны?
– Два удаления…не знаю, не могу рассуждать. Не видел, был далеко и тяжело обсуждать. С ребятами не обсуждал, тяжелая обстановка. Два удаления, но, думаю, каждый игрок справится с этим. Будем двигаться дальше.
– Вы сегодня сыграли не на своей позиции. Показалось, что вам было несколько некомфортно.
– Тренер решил так. Сказали, что сегодня буду играть левого полузащитника.
– Как часто раньше вы играли левым полузащитником раньше?
– Никогда. (Артем РЯБОВОЛ)
- Амкар
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Доменико Кришито
- Магомед Оздоев
- Александр Ерохин (футбол)
- Владимир Сельдяков
Авервал
И не будешь больше ни левым, ни правым, ни центральным. Лавку-то кто-то греть должен, не всем дурака на поле валять...
20:37 3 марта