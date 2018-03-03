19:18 3 марта | Футбол — РФПЛ

Магомед Оздоев: "Левым полузащитником раньше никогда не играл"

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Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, для которого матч 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) стал дебютным, не стал комментировать решения арбитра Владимира Сельдякова, который удалил двух игроков сине-бело-голубых: Александра Ерохина и Доменико Кришито.

 
Суббота. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. 67-я минута. Удаление Александра ЕРОХИНА (№ 21). Владимир СЕЛЬДЯКОВ показывает первую за вечер красную карточку.Скандал в Питере: файер у вратаря "Амкара" и два удаления "Зенита"

– Какие впечатления от матча?

– Игра тяжелая, но надо было побеждать

Манчини сказал, что игру сломало судейство. Согласны?

– Два удаления…не знаю, не могу рассуждать. Не видел, был далеко и тяжело обсуждать. С ребятами не обсуждал, тяжелая обстановка. Два удаления, но, думаю, каждый игрок справится с этим. Будем двигаться дальше.

– Вы сегодня сыграли не на своей позиции. Показалось, что вам было несколько некомфортно.

– Тренер решил так. Сказали, что сегодня буду играть левого полузащитника.

– Как часто раньше вы играли левым полузащитником раньше?

– Никогда. (Артем РЯБОВОЛ)​

Зенит – Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Авервал

И не будешь больше ни левым, ни правым, ни центральным. Лавку-то кто-то греть должен, не всем дурака на поле валять...

20:37 3 марта

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