Магомед Оздоев: "Левым полузащитником раньше никогда не играл"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, для которого матч 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) стал дебютным, не стал комментировать решения арбитра Владимира Сельдякова, который удалил двух игроков сине-бело-голубых: Александра Ерохина и Доменико Кришито.

– Какие впечатления от матча?

– Игра тяжелая, но надо было побеждать

– Манчини сказал, что игру сломало судейство. Согласны?

– Два удаления…не знаю, не могу рассуждать. Не видел, был далеко и тяжело обсуждать. С ребятами не обсуждал, тяжелая обстановка. Два удаления, но, думаю, каждый игрок справится с этим. Будем двигаться дальше.

– Вы сегодня сыграли не на своей позиции. Показалось, что вам было несколько некомфортно.

– Тренер решил так. Сказали, что сегодня буду играть левого полузащитника.

– Как часто раньше вы играли левым полузащитником раньше?

– Никогда. (Артем РЯБОВОЛ)​