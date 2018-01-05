Магомед Оздоев: "Это будет мой первый зимний сбор с Бердыевым. Будет тяжело"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев ожидает тяжелых зимних сборов под руководством Курбана Бердыева. Также он отметил, что такой ранний выход из отпуска не стал для команды неожиданностью.

– Хорошо отдохнул, набрался сил, - отметил Оздоев. - Для нас это перерыв был необходим, чтобы перезагрузиться, привести мысли в порядок. Насколько тяжело набирать форму? Для меня это будет первый зимний сбор с Курбаном Бекиевичем. Думаю, что будет тяжело. Но у нас есть время, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона.

– Что можете сказать о Вячеславе Подберезкине?

– Славу я знаю давно. Это очень хороший игрок и усиление для нашей команды.

– "Рубин" вышел из отпуска раньше остальных. Это Бердыев хочет так встряхнуть команду?

– Для нас это не неожиданность. Еще в прошлом году нам объявили, что собираемся 5-6 числа. (Артур ЕНИКЕЕВ)