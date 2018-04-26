Магомед Митришев: "О победе над "Спартаком" нужно уже забыть"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев заявил, что его клуб очень ответственно подходит к концовке сезона. В 28-м туре чемпионата России команда встретится с "Уралом".

- Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными, - цитируют "Известия" Митришева. - Да, мы обыграли "Спартак", но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона.

– Впереди у вас встреча с "Уралом, который также недавно обыграл "Спартак"…

– Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. "Урал" и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.