04:05 | Футбол — РФПЛ

Магомед Митришев: "О победе над "Спартаком" нужно уже забыть"


Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев заявил, что его клуб очень ответственно подходит к концовке сезона. В 28-м туре чемпионата России команда встретится с "Уралом".

- Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными, - цитируют "Известия" Митришева. - Да, мы обыграли "Спартак", но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона.

– Впереди у вас встреча с "Уралом, который также недавно обыграл "Спартак"…

– Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. "Урал" и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.

Дополнительная информация

https://iz.ru/736376/sevastian-terletckii/magomed-mitrishev-v-ostavshikhsia-turakh-budem-bitsia-za-klub-i-trenera

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