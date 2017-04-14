Магомед Митришев: "Еврокубки - главная задача "Терека"

Нападающий "Терека" Магомед Митришев в интервью "Известиям" отметил, что победа над "Арсеналом" (3:1) в 22-м туре чемпионата России может стать отправной точкой для грозненцев в борьбе за попадание в Лигу Европы. По его словам, путевка в ервокубки - главная задача команды на этот сезон.

– С чем связан не самый удачный старт "Терека" в весенней части сезона?

– В первом матче после отпуска мы должны были обыгрывать дома "Уфу". "Терек" контролировал ход встречи и имел достаточно моментов, чтобы выиграть. Обыграй мы "Уфу" — результаты дальнейших матчей, думаю, были бы лучше. Но это футбол, тут нет команд, которые побеждают всегда. Также отмечу, что уровень российского чемпионата с каждым годом растет. Сейчас любая команда премьер-лиги может обыграть любую другую.

– Победа над "Арсеналом" может стать переломным моментом?

– Уже чувствуется, что эта победа раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

– В условиях столь жесткой конкуренции и плотности в верхней части турнирной таблицы реально бороться за место в Лиге Европы?

– Все возможно. Еврокубки – наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить ее. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.