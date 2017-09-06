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18:58 | Футбол — РФПЛ

Магомед Митришев: "Ахмат" постарается добыть три очка в игре с "Локомотивом"


Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против "Динамо" (3:0), отметил, что уже переключился с национальной команды на предстоящий матч 9-го тура чемпионата России против "Локомотива". Форвард подчеркнул, что победа над ЦСКА (1:0) раскрепостила команду из Грозного.

– От работы в сборной переключился быстро, все мысли связаны с предстоящей игрой против "Локомотива", – сказал для клубной пресс-службы Митришев. – Победа над ЦСКА конечно раскрепостила игроков, это поможет в предстоящем матче. "Локомотив" – хорошая команда, которая заслуженно идет в лидирующей позиции. Думаю, против них не будет легко в любом случае, но мы постараемся добыть три очка.

Напомним, что матч "Ахмат" – "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/news/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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