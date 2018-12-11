Магомед Даудов: "Во второй части сезона "Ахмат" станет сильнее"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после матча 17-го тура РПЛ против "Арсенала" (2:0) отметил, что команда могла достичь большего в первой части сезона. На зимний перерыв грозненцы ушли на 8-м месте, имея в активе 23 очка.

"Так сложилось, что, побеждая соперников в выездных матчах, наша команда в нескольких турах не могла победить в родных стенах. Футболисты переживали по этому поводу и горели желанием порадовать болельщиков победой на "Ахмат-Арене" в заключительной игре года. Это им удалось.

Сегодня ребята сыграли дисциплинированно, строго соблюдая тренерскую установку, что дало результат. "Арсенал" в этом сезоне демонстрирует симпатичный, атакующий футбол. Желаю команде сохранить свой стиль и удачи в дальнейшем.

Особо рад за воспитанника Академии футбола "Рамзан" Садулаева. Выйдя на поле в конце матча, наш юный футболист принял участие в голевой атаке. Лучшего дебюта не придумаешь.

Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и место повыше в таблице. Но на это тоже были свои обстоятельства, такие как череда травм ведущих игроков. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника. Войдут в историю клуба очередная победа над "Спартаком" в Москве, победа над "Краснодаром" на его поле.

Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. "Ахмат" – сила!", - написал Даудов в Инстаграме.