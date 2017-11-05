Магомед Даудов: "Три очка в матче с "Ростовом" снимают с игроков психологический груз"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что три заработанных очка позволяют грозненцам держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы. Он также добавил, что исполняющий обязанности главного тренера Михаил Галактионов продолжит готовить "Ахмат" к следующим играм.

"Победа была очень важна. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы, и снимают с игроков психологический груз. После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм", – написал в Инстаграме Даудов.

"Ахмат" после 16 туров занимает восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко.

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