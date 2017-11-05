Магомед Даудов: "Три очка в матче с "Ростовом" снимают с игроков психологический груз"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что три заработанных очка позволяют грозненцам держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы. Он также добавил, что исполняющий обязанности главного тренера Михаил Галактионов продолжит готовить "Ахмат" к следующим играм.
"Победа была очень важна. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы, и снимают с игроков психологический груз. После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм", – написал в Инстаграме Даудов.
"Ахмат" после 16 туров занимает восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко.
Дорогие друзья! С минимальной победой со счётом 1-0 нашей команды "Ахмат" над "Ростовом" завершилась первая игра второго круга на "Ахмат-Арене". Единственный гол с подачи Одисе Роши забил Аблай Мбенг. С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба "АХМАТ", дорогого БРАТА, Главу Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА, всех фанатов и поклонников родной команды! Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз. После остатвки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. ДАЛА т1аьхье беркате йойла! АХМАТ-СИЛА!!! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол