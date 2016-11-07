Магомед Даудов: "Терек" заслуженно находится в лидирующей тройке"

Президент "Терека" Магомед Даудов в интервью клубной пресс-службе после матча 13-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1) подчеркнул, что команду не нужно дополнительно мотивировать на подобные игры. Также он отметил прекрасную форму, в которой находятся грозненцы.

– Магомед Хожахмедович, вас, как руководителя, победа над таким соперником, как "Зенит", не могла не впечатлить?

– Меня, как и всех болельщиков "Терека", впечатляют все победы родного клуба. Нет разницы в том, кого обыграли. Конечно, когда выигрываешь у таких команд, как "Зенит", эмоций больше, потому что выигрываешь у одного из лидеров чемпионата и претендента на золотые медали. Сами футболисты тоже получают удовольствие от побед над большими клубами. На такие игры их и мотивировать не надо. После матча в раздевалке увидел счастливые лица ребят, каждого поздравил, поблагодарил за отличную игру.

– Насколько "Тереку" будет тяжело сохранить свои позиции в верхней части таблицы?

– Сегодня в российском чемпионате много команд равных по классу, способных отнять очки у кого угодно. В последнем туре, например, ЦСКА и "Краснодар" потеряли очки в домашних матчах, а до игры многие уже отдали им по три очка. Так что вся борьба впереди. Меня, как президента клуба, радует, что постепенно с каждой игрой команда лучше взаимодействует, налаживаются игровые схемы и взаимопонимание, на улучшение которых понадобилось некоторое время в связи с приходом новых игроков. Радует также, что команда находится в хорошей физической форме. И на сегодняшний день "Терек" заслуженно находится в лидирующей тройке. Уверен, тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым на правильном пути и сделает все, чтобы команда и дальше радовала своих болельщиков красивой игрой и местом в турнирной таблице.