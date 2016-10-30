Магомед Даудов: "Терек" продемонстрировал потрясающую игру и настоящий характер"

Президент "Терека" Магомед Даудов похвалил игроков клуба за уверенную игру в матче 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1). В перерыве букмекерский коэффициент на победу грозненцев существенно упал. Комментатор матча Тимур Журавель в интервью "СЭ" отметил, что "Урал" "во втором тайме не хотел играть в футбол", и предположил, что "у старых грехов длинные тени". Гендиректор "Терека" Ахмед Айдамиров выразил возмущение словами Журавеля и заявил, что клуб готовит письмо с просьбой не назначать его на встречи с участием грозненцев.

"Сегодня наша любимая команда "Терек" продемонстрировала потрясающую игру и настоящий волевой характер! По итогам 12-го тура чемпионата России по футболу грозненцы в выездном матче одержали уверенную победу над клубом "Урал" со счётом 4:1. Настоящим героем встречи стал наш нападающий Беким Балай. Он забил два гола на 43-й и 56-й минуте. В первом случае на руку сыграл вратарь уральцев Арапов, который, завозившись с мячом, выбил его прямо на набежавшего Балая. Позже Одисе Роши на фланге легко обыграл защитника "Урала" Фонтанельо, вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Балай спокойно поразил пустые ворота. Не упустили футболисты и третий шанс, когда уральцы претерпели очередной провал в обороне. Защитнику хозяев не удалось подстраховать своего голкипера. И, как итог, Одес Роши организовал третий гол. Подытожил матч, вышедший на замену в добавленное время нападающий Аблай Мбенг", – написал Даудов на странице в Instagram.