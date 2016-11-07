Магомед Даудов: "Понимали, что Балаю не потребуется много времени на адаптацию"

Президент "Терека" Магомед Даудов в интервью клубной пресс-службе после матча 13-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1) подчеркнул, что хорошая игра Бекима Балая на старте сезона не стала для него сюрпризом. Албанец отметился дублем в этой встрече.

– Приобретая летом Бекима Балая, могли предположить, что он так заиграет в первый же год в России и возглавит бомбардирскую гонку уже после 13 туров?

– Вообще, часто говорят, что, переехав в другую страну, в другой чемпионат, футболисту необходимо время на адаптацию, и на это уходит чуть ли не весь первый сезон. Когда мы интересовались Бекимом Балаем, то изучали все факторы, и не только игровые качества. Когда я с ним познакомился, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Парень он с характером, напористый, по-спортивному злой. И немаловажно то, что Балаю и Роши легко было влиться в коллектив. В своих интервью они сами не раз отмечали, что в Чечне чувствуют себя как дома, обычаи и менталитет наших народов похожи.

Я бы сказал так: много времени на адаптацию – это не наш случай. Посмотрите, как заиграли и другие новички – Мохаммади, Анхель... А все потому, что "Терек" – это семья. У нас дружный коллектив, наделенный заботой и вниманием главы Чеченской Республики, почетного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова.