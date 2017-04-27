Магомед Даудов: "Победа над "Рубином" доказала, что Ахмат Кадыров был прав в своих убеждениях относительно "Терека"

Президент "Терека" Магомед Даудов после матча 25-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) отметил, что команды показали яркий и зрелищный футбол. По его словам, эта победа доказала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был прав в своих убеждениях насчет грозненского клуба.

"Дорогие друзья! Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России по футболу на стадионе "Казань-Арена" грозненский "Терек" встретился с ФК "Рубин". С первых минут игра проходила на больших скоростях. Командам удалось показать яркий, зрелищный футбол. По итогам матча "Терек" выиграл со счетом 1:0. Ворота соперника на 44-й минуте поразил нападающий Аблайе Мбенг.

С этой блестящей победой я искренне поздравляю моего дорогого брата, почетного президента ФК "Терек", главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, который делает все возможное, чтобы наши футболисты добивались высоких результатов! Отдельную благодарность хочу выразить тренерскому штабу, футболистам, всем тем, кто болел и переживал за грозненцев!

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Кадыров всегда отмечал, что в перспективе наш клуб станет одним из самых результативных среди команд российской футбольной премьер-лиги. Сегодняшняя победа "Терека" – это красноречивое доказательство того, что он был прав в своих убеждениях", - написал Даудов в "Инстаграме".