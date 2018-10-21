Магомед Даудов: "Мы верили в победу. Ребята - молодцы!"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России. По его словам, грозненцы взяли реванш за прошлогоднее поражение 2:3.

- Обсуждая предстоящий матч 11-го тура "Краснодар" - "Ахмат" в социальных сетях и в СМИ, болельщики и специалисты верили в безоговорочную победу "Краснодара", - написал Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory. - Вспоминали и то, что в последние годы команда из одноименного города чаще побеждала в личных встречах.

Однако каждый матч – это новый вызов, новое противостояние, и история никак не влияет на результат нового поединка. Что и доказали наши футболисты, одержав очень важную победу на поле соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал полузащитник Исмаэл.

С этой блестящей победой я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого брата, Главу ЧР, Героя России, Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов, всех фанатов родной команды. Ребята выиграли у одного из лидеров чемпионата, заодно взяли реванш за прошлогоднее досадное поражение, когда упустили победу, ведя в счете 2-0. Молодцы! Ахмат - сила!