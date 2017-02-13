17:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Магомед Даудов: "Можно отметить, что Оздоев вернулся домой"

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"Терек" на своем официальном сайте подтвердил аренду полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

– Можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном, и в составе молодежной команды "Терека" начинал свой путь в большом футболе, – написал в своем "Инстаграме" президент "Терека" Магомед Даудов. – А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной. Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор "Терека" в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#8182

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