Магомед Даудов: "Можно отметить, что Оздоев вернулся домой"

"Терек" на своем официальном сайте подтвердил аренду полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

– Можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном, и в составе молодежной команды "Терека" начинал свой путь в большом футболе, – написал в своем "Инстаграме" президент "Терека" Магомед Даудов. – А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной. Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор "Терека" в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!