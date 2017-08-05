Магомед Даудов: "Ахмат" после поражения от Уфы" станет сильнее"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем Инстаграме назвал одной из причин поражения команды из Грозного в матче 4-го тура чемпионата России от "Уфы" (2:3) вынужденные замены. Он выразил уверенность в том, что клуб из Чеченской республики ожидает множество побед.

– Спортивный принцип таков, что спорт в целом и футбол в частности состоит не только из побед, но и из поражений, ничьих, – написал Даудов. – Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которая бы не терпела поражений. Наша команда на старте одержала три победы в трех матчах и находится в группе лидеров. В матче с "Уфой" благодаря голу Лео первыми открыли счет. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры.

Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семенова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед.

Напомним, в 5-м туре чемпионата России "Ахмат" дома сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится 10 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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