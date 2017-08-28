Магомед Даудов: "Ахмат" отправлялся на матч с ЦСКА за победой"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) отметил, что результат игр нельзя легко предугадать. Он похвалил футболистов за проведенную встречу.

"Дорогие друзья! Футбол не был бы таким зрелищным видом спорта, если бы результаты матчей легко можно было угадывать. Многие специалисты в противостоянии ЦСКА и нашего клуба "Ахмат" предрекали победу "армейцам". Только не мы. Команда отправилась в Москву за победой, верили в нее и наши болельщики. Футболисты были настроены доказать, что на результаты последних игр повлияло стечение обстоятельств. Они жаждали победы и добыли ее!

С этим прекрасным результатом я поздравляю главного болельщика "Ахмата", дорогого брата, главу Чеченской Республики и героя России Рамзана Кадырова, а также коллектив команды, всех болельщиков родного клуба. На поле была команда. Все футболисты сыграли самоотверженно, выполнили тренерскую установку. Надежная игра вратаря Евгения Городова предала уверенности полевым игрокам. А автор единственного гола Заур Садаев забил свой третий гол в сезоне. Молодцы. "Ахмат" – сила!", - написал Даудов у себя на странице в Инстаграме.