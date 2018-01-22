Магомед Даудов: "Ахмат" играл под нагрузками, но выполнил план на матч со "Славией"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов отметил, что команда выполнила план на контрольный матч против "Славии" (3:1), несмотря на нагрузки. Он также подчеркнул, что главный тренер Михаил Галактионов предложил футболистам альтернативную игровую схему на встречу.



– Несмотря на то, что всю первую неделю команда тренировалась два раза в день и играла под нагрузками, она выполнила план на игру. Известно, что учебно-тренировочные сборы – хорошее время для экспериментов, будь то наигрывание альтернативных сочетаний игровых схем, состава и так далее, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Даудова. – Одну из таких схем предложил игрокам в мате тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым. Автор двух голов Заур Садаев – опытный, талантливый футболист. Рад за нашего молодого воспитанника Идриса Умаева. Голы на таком уровне, пусть и в контрольных матчах, придают уверенность. Желаю коллективу достичь поставленных целей и хорошей работы в дальнейшем.