Магомед Адиев: "У судьи не хватило благородства, чтобы не удалить Белорукова в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что арбитр матча третьего тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) Кирилл Левников мог бы и не удалять Дмитрия Белорукова.

- Думаю, что Дмитрию Белорукову можно было и не давать вторую желтую карточку. Это был спорный момент, на усмотрение судьи. Арбитр мог бы понять, что уже одного игрока у нас удалил, тем более мы играли со "Спартаком", который выше по классу, - цитируют тренера РИА Новости. - Судья должен был соблюсти дух игры? Я бы сказал несколько иначе. У судьи не хватило благородства. Я говорю своим ребятам, что они не должны самоутверждаться за счет слабых, это не хорошо. Любой сильный и уважающий себя человек должен расти за счет соперничества с равноценным соперником. Тот же "Спартак" обыграл "Анжи" со счетом 1:0, он стал сильнее? Нет.

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