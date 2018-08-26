Магомед Адиев: "У меня нет установки играть 60 минут, а дальше - как получится"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что его команда пытается добавить конструктива в атакующие действия. Сегодня махачкалинцы уступили "Локомотиву" в матче 5-го тура РПЛ со счетом 1:2.

- У меня нет установки играть 60 минут, а дальше - как получится, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - У нас есть определенный план на игру, мы его корректируем в зависимости от соперника. Нас очень сильно все критикуют за отсутствие атаки, но мы стараемся пропускать это мимо ушей. В процессе тренировок мы пытаемся добавить конструктива в атакующие действия.

Сегодня были отрезки, где мы атаковали, в первом тайме у нас были хорошие подходы. Судейство? Не люблю этот вопрос. В специальном ведомстве лучше разберутся. Конечно, у меня есть вопросы, но я хочу проблемы решать, а не судейство комментировать.

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