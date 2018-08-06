Магомед Адиев: "У "Анжи" практически нет финансирования"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, рассказал об отсутствии финансирования у команды, а также прокомментировал разгромное поражение от "Уфы" (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

- Поздравляю всех уфимцев с победой, в какой-то мере этот результат закономерен, - сказал Адиев. - Первый тайм мы играли невнятно, неправильно. Я считаю, что это полностью моя вина. Я понадеялся на то, что новые игроки, которые пришли недавно, поняли нашу систему. Немного недопоняли, значит, я неправильно объяснил. Во втором тайме путем замен мы взвинтили темп игры, начали действовать правильнее, и у нас стало что-то получаться в атаке. Травма Тетрашвили за 15 минут до конца оставила нас вдесятером, поэтомы мы вынуждены были раскрываться и идти вперед, чтобы отыграться. Но появились свободные зоны, что для нас было убийственно. Мы знали, что у "Уфы" есть быстрые футболисты, которые умеют действовать в свободном пространстве.

- Всем известно, что у вас большие проблемы с финансами. Были ли какие-то гарантии от руководства?

- Я главный тренер футбольного клуба "Анжи", меня не интересуют финансовые моменты, на это есть руководство клуба, руководство Дагестана, которое должно разбираться с финансами, это их прерогатива. Я знаю, что президент нашего клуба прилагает огромные усилия. Болельщики в том числе. Почти весь Дагестан прилагает усилия, чтобы клубу оказали какую-то помощь. У нас тяжелое положение с финансированием, его практически нет, но это не говорит о том, что мы должны проигрывать 0:3, это ни в какие рамки не годится. На футбольное поле финансы не выходят. (Иван УРАЛЬСКИЙ)