Магомед Адиев: "У "Анжи" есть кадровые проблемы – пришлось перекроить состав"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

- У нас есть кадровые проблемы. Травмированы Тетрашвили, Рабиу, Гапон. Пришлось перекроить состав, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". – Экс-игроки "Анжи" в составе соперника? Тут есть две стороны медали. Мы прекрасно понимаем, что они могут делать, но другой стороны, у них будет чрезмерная мотивация.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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