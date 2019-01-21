Магомед Адиев: "Сейчас нужно думать о том, как сохранить "Анжи". Все идет к банкротству"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подчеркнул, что на данный момент для махачкалинцев актуален вопрос сохранения клуба, а не удержания места в премьер-лиге. "Анжи" на данный момент испытывает серьезные финансовые проблемы и из-за долгов не может регистрировать новичков. По итогам осенней части сезона "Анжи" идет на 15-м месте в таблице РПЛ.

– Наши шансы остаться в премьер-лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить "Анжи". Потому что все идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет.

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