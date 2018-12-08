Магомед Адиев: "Раздевалка "Анжи" сделала меня тренером"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 17-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:3) заявил, что его команда провела достойную игру.

- Мы понимали что "Спартак" - один из лидеров, что легко с ними не будет, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Удаление нас прижало, тяжело было вернуться в игру. Но я благодарен ребятам за то, что они не бросали играть. Им удалось сыграть достойно.

Что сказал футболистам? Поблагодарил их. Я сказал, что президент клуба перед началом сезона трижды заявил: "Твоих предшественников погубила раздевалка". А я ответил: "Эта же раздевалка сделала меня тренером". Оценка команде? Тяжело говорить... Два-три очка, несколько ничьих мы должны были доигрывать. Осадок немного есть: нам не помешали бы пара очков. Нормально оцениваю эту часть сезона. Определенность с финансами? Нет понимания.

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