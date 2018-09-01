16:13 | Футбол — РПЛ

Магомед Адиев: "Претензий к игрокам "Анжи" у меня нет – только к себе"


Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев – о матче с "Крыльями Советов" (0:1) в шестом туре чемпионата России.

 - Чего не хватило? Гола. Подходы, моменты были, но реализация подвела. Не хватило глубины состава, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Не умаляя достоинства ребят, которые играли сегодня, скажу, что нам не хватило глубины состава. Не хватало тех, кто получил травмы. Претензий к футболистам у меня никогда не бывает. Все претензии - только к себе.

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Крылья Советов - Анжи

 

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