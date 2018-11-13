Магомед Адиев: "После зимней паузы будет играть молодежь? Возможно"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев опасается, что его команда может не собраться после зимней паузы. Специалист допустил вариант, что весной за махачкалинцев будет играть молодежь.

– Сейчас в чемпионате двухнедельный перерыв. Есть уверенность, что после него снова соберетесь вместе и продолжите играть?

– Собраться-то соберемся, осталось всего три игры, – сказал Адиев "Чемпионату". – А вот после трех следующих матчей и зимней паузы уже есть опасения, что не соберемся.

– Вы говорили: "Страшно думать о том, что будет после 9 декабря". А что может произойти?

– Первое, что приходит в голову – и я озвучил это президенту клуба, – мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты, – сказал Адиев. – В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать – и тоже бесплатно. А у нас трансферное окно закрыто, и мы этого сделать не можем. В связи с этим можно остаться ни с чем.

– Придется выпускать совсем зеленую молодежь, как делала пару лет назад "Томь"?

– Такой вариант возможен.

"Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы. Клуб попросил у администрации республики закрыть долг в 250 миллионов рублей, но получил отказ от Министерства финансов Дагестана.