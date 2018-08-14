Магомед Адиев: "После эпохи Керимова в "Анжи" опустошение"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от "Спартака"​ (0:1) в третьем туре чемпионата России. Также специалист рассказал о ситуации в махачкалинском клубе, который из-за финансовых проблем рискует прекратить существование.

– Два удаления очень сильно сказались на нашей игре, – цитирует "Спортбокс" Адиева. – Так играть нельзя, надо извлекать из этого уроки. Ребята ушли со стадиона с неким уважением, от этого можно отталкиваться дальше. Я всегда согласен с арбитрами. С ними нет смысла спорить. Единственное, после игры я попросил Левникова прокомментировать те моменты, где игроки "Спартака" могли получить желтые карточки, но не получили. Что касается Белорукова, мы с ним поговорили. Он капитан команды, опытный игрок. И так дальше не пойдет, если такой футболист будет получать карточку за разговоры. Но здесь были эмоции. Нет установки на игру "как пойдет", у нас есть план на игру.

Уровень РПЛ? Я был готов к тому, чтобы играть здесь, а не в ФНЛ благодаря опыту, который у меня был в "Ахмате". Мне зарплату еще не выплатили, с этим есть определенные проблемы. Но не хочу на себе заострять внимание. Есть врачи, персонал клуба, которые нуждаются в этом еще больше. Если брать Чечню, то там есть Рамзан Кадыров, и есть деньги у "Ахмата". Проблемы в "Анжи" начались пять лет назад после того, как прошла эпоха Керимова. Хорошо, что он показал, что клуб может так жить. А сейчас происходит опустошение. У нас есть игроки из академии, но так быстро вывести их на высокий уровень непросто. Сейчас определенные улучшения в решении финансовых проблем есть. Глава республики начал помогать.