Магомед Адиев: "Понимал, на что шел, соглашаясь возглавить "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сказал, что он понимал, с какими трудностями он может столкнуться на этой должности.

- Тренер должен уметь работать под давлением и гнуть свою линию. Первым подойду к президенту и попрошу отпустить меня (если увижу, что зашел в тупик). Я не тот человек, который оправдывается, - цитируют тренера РИА Новости. - Я понимал сразу, на что шел, соглашаясь возглавить "Анжи", и ответственность с себя не снимаю. Никаких "если". Есть сегодняшний день, команда, ситуация. И я должен проявить мастерство, чтобы "Анжи" был конкурентоспособным. Наша игра выглядит рваной, но в матче с "Оренбургом" (домашнее поражение 1:3 в четвертом туре) было много позитивных моментов. После того же "Спартака" (поражение 0:1 в гостях) нас упрекали, что было ноль ударов в створ, ноль угловых. А в следующей игре было много ударов, много атаковали. Другое дело, что в текущих построениях мы выглядим сыровато.

"Анжи" занимает последнее место в чемпионате России, набрав три очка в пяти матчах.

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