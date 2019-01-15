Магомед Адиев: "По-прежнему ждем приезда руководства "Анжи" в Кисловодск"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что команда начала подготовку к возобновлению сезона в Кисловодске. В то же время он добавил, что пока клуб никто из игроков не покинул, но ситуация может измениться.

– Как прошел первый день сбора?

– Штатно. Работаем, ждем приезда руководство клуба.

– Когда оно должно появиться в вашем расположении в Кисловодске?

– В ближайшие дни. Возможно, 18-19 января.

– Сколько человек у вас на сборе?

– Мы взяли много дублеров, поэтому человек 30 есть. Для работы хватает.

– Кто-то еще покинул клуб?

– Никто не покинул. Но, как я говорил раньше, под вопросом Рабиу и Дюпин.

– Когда с ними наступит ясность?

– В самое ближайшее время.

"Анжи" с 15 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России. (Андрей Сизякин)

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