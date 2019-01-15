Магомед Адиев: "По-прежнему ждем приезда руководства "Анжи" в Кисловодск"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что команда начала подготовку к возобновлению сезона в Кисловодске. В то же время он добавил, что пока клуб никто из игроков не покинул, но ситуация может измениться.
– Как прошел первый день сбора?
– Штатно. Работаем, ждем приезда руководство клуба.
– Когда оно должно появиться в вашем расположении в Кисловодске?
– В ближайшие дни. Возможно, 18-19 января.
– Сколько человек у вас на сборе?
– Мы взяли много дублеров, поэтому человек 30 есть. Для работы хватает.
– Кто-то еще покинул клуб?
– Никто не покинул. Но, как я говорил раньше, под вопросом Рабиу и Дюпин.
– Когда с ними наступит ясность?
– В самое ближайшее время.
"Анжи" с 15 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России. (Андрей Сизякин)