Магомед Адиев: "Обидно, что Евсеев уходит из "Анжи", но его можно понять"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал уход Вадима Евсеева, который ранее работал в его штабе, в "СКА-Хабаровск".

- Вадим (Евсеев) принимает в качестве главного тренера "СКА-Хабаровск", об этом он сказал мне вчера. За время работы в "Анжи" мы стали хорошими друзьями, обидно, что он уходит, но его можно понять. У него есть амбиции быть главным тренером, в Хабаровске хорошее предложение под задачу. Плюс здесь не платят деньги, я его понимаю, - цитируют тренера РИА Новости. - Надо подумать над тем, кто заменит Евсеева в моем штабе. Пока еще ни с кем не разговаривал, надо день-два на размышления.

Накануне президент дагестанского клуба Осман Кадиев заявил, что Евсеев уходит из клуба. В дальневосточном клубе Евсеев сменит Сергея Передню, который будет отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов (9-е место, 10 очков в 7 играх) в Олимп-Первенстве ФНЛ.

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