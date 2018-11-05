Магомед Адиев: "Не знаю, как будет играть "Енисей". Это усложняет задачу"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев – о матче с "Енисеем" в 13-м туре чемпионата России

- Любые матчи важны, мы играем в чемпионате России, и борьба за три очка всегда важна. Есть некая подоплека. В прошлом сезоне мы играли неудачно с "Енисеем", - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Ждем сложного матча. Учитывая, что "Енисей" на последнем месте, они загнаны в угол - им отступать некуда. Они дадут нам хороший бой. Ситуация с Аленичевым? С казал ребятам, что нам "везет" с этим, как и в матче со "Спартаком" (играть с командами, где сменился тренер – прим. "СЭ"). Тяжело прогнозировать, что будет. Не знаем, как соперник будет играть. Это усложняет нашу задачу.

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