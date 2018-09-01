19:16 | Футбол — РПЛ

Магомед Адиев: "Корниленко проявил мастерство, мы свои моменты не реализовали"


Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). По словам специалиста, его команду подвела реализация.

– В первой половине матча "Крылья" владели преимуществом. Мы нормально относимся к тому, что команды, которые играют против нас, больше контролируют мяч, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Адиева. - У соперника были хорошие моменты. Были подходы и у нас, но мы их реализовать не смогли. Во второй половине мы смогли "Крыльям" немного "сломать" игру, находили быстрые выпады и имели моменты. У хозяев поля сыграла замена. Получилось так, что Корниленко проявил свое мастерство на втором этаже и забил. Мы же свои моменты не реализовали.

Крылья Советов - Анжи

 

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16462

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