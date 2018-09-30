Магомед Адиев: "Каждое очко дает "Анжи" эмоции"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев похвалил своих подопечных за победу в матче 9-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1). Махачкалинцы смогли нанести сопернику первое поражение в сезоне, причем победный мяч провели в меньшинстве после удаления Дмитрия Белорукова.



- Для нас каждая победа важна, мы в непростом положении. Каждое очко дает нам эмоции, - сказал Адиев в эфире "Матч премьер". - Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда.

- Можно сказать, что поворотной точкой стала замена?

- Понятно, что мы готовимся к разным раскладам игры. Бывает, как с "Динамо": мы планировали одни замены, вынуждены были делать другие. Сейчас выпустили Ахъядова, как и планировали.