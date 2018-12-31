Магомед Адиев: "Кацаев мне брат, но он не попадал в заявку. Для меня все футболисты равны"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сказал, что личные отношения с игроками не влияют на решения по составу.

- Были моменты, когда Адлан Кацаев даже в заявку не попадал. А тот же Гиголаев играл. Почему? Кацаев не принимал мои требования. А Гиголаев принимал. Я с Кацаевым могу пойти в ресторан чай попить, потому что мы с ним братья. С Гиголаевым я не хожу в ресторан. Но Гиголаев играет, а Кацаев - нет. Для меня все футболисты равны.

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