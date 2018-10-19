Магомед Адиев: "Игроки "Анжи" выйдут на поле. Они остаются спортсменами в этой тяжелой ситуации"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что футболисты его команды остаются спортсменами и в тяжелой ситуации.

- На матч мы выходим. Раз мы здесь, то выходим, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Для меня большая честь быть главным тренером этих ребят. Я просил их, чтобы они оставались спортсменами в любой ситуации. Они меня услышали и сделали правильный выбор, оставшись спортсменами в этой тяжелой ситуации. Как на команду повлиял перерыв на матчи сборных? Прогнозировать сложно.

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