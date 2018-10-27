Магомед Адиев: "И в негативной ситуации "Анжи" остается командой"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 12-го тура РПЛ против "Ростова" заявил, что его команда постарается быть конкурентоспособной, несмотря на финансовые трудности.

- У нас есть кадровые проблемы. Мы на протяжении сезона с этим сталкиваемся, исходим из тех ресурсов, которые у нас есть, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Мы в команде делаем все, что в наших силах. И в негативной ситуации остаемся командой. И руководители всячески помогают команде. Мы все понимаем, что это тяжелая и неприятная ситуация. Мы все мужчины, а мужчина познается в трудностях. Постараемся быть конкурентоспособными на поле.

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