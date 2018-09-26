Магомед Адиев: "Аутсайдером "Анжи" никому не будет нужен"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев​ в интервью "Известиям" отметил, что если команда будет аутсайдером, то никому не будет нужна. Махачкалинская команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.

– Всем известно про непростое финансовое положение "Анжи". Насколько сложно мотивировать команду, когда нет уверенности, что она доиграет сезон до конца?

– Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе. Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам "Анжи" вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат. Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет. А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков.