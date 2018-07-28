Магомед Адиев: "Анжи" пока не находится в оптимальном состоянии"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что махачкалинская команда пока не находится в оптимальном состоянии. Сегодня "Анжи" сыграет с "Уралом" в матче 1-го тура РФПЛ.

- Мы пока не находимся в оптимальном состоянии, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Команда провела мало предсезонных игр, поскольку состав серьезно обновился. Будем добирать по ходу чемпионата. Однако нам удалось дать команде нужную направленность.

"Урал" – "Анжи": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)

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