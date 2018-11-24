Магомед Адиев: "Анжи" не собирается проигрывать или играть на ничью"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 15-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с мыслью о победе.

- Как и ожидалось, мы провели тяжелый матч, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Было много борьбы, мы хотели выжать свои моменты. Ничья закономерна. Внутри команды мы ведем работу. Мы не собираемся проигрывать или играть на ничью, как бы тяжело нам не приходилось. Мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе.

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