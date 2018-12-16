Магомед Адиев: "Анжи" доиграет чемпионат"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что его команда доиграет чемпионат, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. 41-летний специалист добавил, что некоторые футболисты могут покинуть клуб.

- Финансовое положение "Анжи" остается плохим, денег пока нет. Разговаривал с генеральным директором, ситуация остается стабильно тяжелой, - приводит слова Адиева "РИА Новости". - Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе, пока все туманно. Есть группа футболистов, кто намеками говорил, что они вряд ли вернутся в команду. Звонят агенты, говорят, что подыскивают ребятам новые команды. Те, на кого есть спрос, попытаются трудоустроиться в другие клубы.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 17 туров.

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