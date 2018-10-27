21:41 27 октября | Футбол — РПЛ

Магоме Адиев: "Ростов", как ни парадоксально, заслуженно победил"

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Главный тренер "Анжи"  Магомед Адиев -  о матче с "Ростовом" (0:1) в 12-м туре чемпионата России.

- Тяжело говорить по горячим следам. "Ростов", как не парадоксально, заслуженно выиграл в меньшинстве, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" -  Мы долго раскатывали мяч, долго принимали решение, упирались в трех центральных защитников и не могли найти ходы. Не знаю, с чем это связано. Возможно, мои решения были неудачными. Мы отреагировали заменами на численное преимущество, вышли те, кто лучше созидает. Но как таковых идей в атаке не получилось. Как ни парадоксально, что-то начало получаться после гола. Мы разбирали соперников, и не только стандарты. Но разбирать -  это одно, а делать - другое. Возможно, я как-то неправильно все донес.

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Ростов - Анжи

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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