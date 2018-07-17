Магнуссон присоединился к ЦСКА

Дождались! 🤗



Наш исландский новичок Хёрдур Магнуссон @HordurM34, получивший отпуск после выступления на #ЧМ2018, сегодня присоединился к #ЦСКА и провёл первую тренировку под руководством Виктора Ганчаренко!



📸 Полная галерея: https://t.co/iIOZBk28CH pic.twitter.com/kMuJV61YUx