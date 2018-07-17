17:39 | Футбол — РФПЛ

Магнуссон присоединился к ЦСКА


Новый защитник ЦСКА  Хердур Магнуссон прибыл в расположение команды, информирует официальный сайт армейцев. 25-летний исландец провел первую тренировку под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

Магнуссон присоединился к ЦСКА 20 июня. Ранее он выступал за "Бристоль Сити" с 2016 по 2018 год. 

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