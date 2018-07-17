Новый защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прибыл в расположение команды, информирует официальный сайт армейцев. 25-летний исландец провел первую тренировку под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.
Дождались! 🤗– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 июля 2018 г.
Наш исландский новичок Хёрдур Магнуссон @HordurM34, получивший отпуск после выступления на #ЧМ2018, сегодня присоединился к #ЦСКА и провёл первую тренировку под руководством Виктора Ганчаренко!
📸 Полная галерея: https://t.co/iIOZBk28CH pic.twitter.com/kMuJV61YUx
Магнуссон присоединился к ЦСКА 20 июня. Ранее он выступал за "Бристоль Сити" с 2016 по 2018 год.