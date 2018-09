Магнуссон по-русски прокомментировал свою травму в матче ЦСКА - "Урал"

Thrilled that we won today and Chalov unreal. I’m fine!

Я в восторге мы победили сегодня 4:0 и хочу поздравить Фёдора Чалова с его хет-триком. Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной всё в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку сегодня 🔴🔵 pic.twitter.com/cPXsLpEQQk